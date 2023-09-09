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На избирательных участках Екатеринбурга не оказалось трафаретов для слепых
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году для избирательных участков не подготовили трафареты для слепых избирателей. Эту информацию «Вечерним ведомостям» подтвердил председатель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города Денис Устинов.
Он также добавил, что в соответствии с законом в голосовании может оказать помощь любой другой избиратель и что проголосовать можно на дому по заявке.
Устинов также предположил, что трафареты для незрячих могли подготовить только для избирательных участков Ленинского района, так как именно там располагается «общество слепых».
Дозвониться до Ленинской районной избирательной комиссии «Вечерним ведомостям» не удалось.
«Насколько я знаю, трафареты не готовились организующей комиссией выборов. Организующей комиссией выборов является Ленинская районная территориальная избирательная комиссия. На нее возложены полномочия. Обычно на избирательную компанию организующая комиссия выборов либо готовит аудио-бюллетень, либо трафареты. В эту компанию не знаю почему, но не было подготовлено»,
– заявил Денис Устинов.
Он также добавил, что в соответствии с законом в голосовании может оказать помощь любой другой избиратель и что проголосовать можно на дому по заявке.
Устинов также предположил, что трафареты для незрячих могли подготовить только для избирательных участков Ленинского района, так как именно там располагается «общество слепых».
Дозвониться до Ленинской районной избирательной комиссии «Вечерним ведомостям» не удалось.
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