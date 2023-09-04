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До конца года в Свердловской области хотят высадить более 105 тысяч деревьев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Участники акции «Сохраним лес» хотят до конца текущего года высадить в Свердловской области более 105 тысяч деревьев, выращенных в местных питомниках.
Как сообщили в департаменте информационной политики регионе, только за сегодняшнее утра волонтеры высадили порядка 13 тысяч сибирских елей на площади 3,2 гектара в Косулинском лесничестве. Известно, что возраст высаженных деревьев – три года. Их высаживали сотрудники областного Минприроды, Трубной металлургической компании и местные жители.
Отмечается, что помимо запланированных 105 тысяч деревьев, которые нужно высадить в рамках акции, в регионе этой осенью хотят высадить еще 24 миллиона сеянцев хвойных деревьев для восстановления пострадавших лесов, которые пострадали от пожаров, или были вырублены.
Как сообщили в департаменте информационной политики регионе, только за сегодняшнее утра волонтеры высадили порядка 13 тысяч сибирских елей на площади 3,2 гектара в Косулинском лесничестве. Известно, что возраст высаженных деревьев – три года. Их высаживали сотрудники областного Минприроды, Трубной металлургической компании и местные жители.
Отмечается, что помимо запланированных 105 тысяч деревьев, которые нужно высадить в рамках акции, в регионе этой осенью хотят высадить еще 24 миллиона сеянцев хвойных деревьев для восстановления пострадавших лесов, которые пострадали от пожаров, или были вырублены.
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В Свердловской области снова горит лес
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