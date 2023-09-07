В Екатеринбурге открыли движение по новому путепроводу у «Калины»

– пояснил заместитель директора по техническим вопросам ООО «АльмакорГруп» Алексей Коростелев.

«Под обычным асфальтом в качестве первого слоя лежит литой, что очень удобно для пролетных строений. Он самоуплотняющийся, у него высокие гидроизоляционные свойства и при его укладке не требуются катки»,