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В Екатеринбурге открыли движение по новому путепроводу у «Калины»
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге сегодня открыли автомобильное движение по одному из путепроводов транспортной развязки у концерна «Калина».
Новый путепровод шириной девять метров имеет две полосы по 3,5 метра, а также тротуары, освещение и шумозащитные экраны. В пресс-службе мэрии заявили, что при строительстве дороги впервые в Екатеринбурге применили инновационное покрытие – литой асфальт.
Напомним, что работы на путепроводе стартовали в мае 2022 года. Движение обещали открыть еще в августе этого года, но сроки сдвинулись. Все работы по реконструкции развязки у «Калины» планируют завершить к концу 2024 года.
Новый путепровод шириной девять метров имеет две полосы по 3,5 метра, а также тротуары, освещение и шумозащитные экраны. В пресс-службе мэрии заявили, что при строительстве дороги впервые в Екатеринбурге применили инновационное покрытие – литой асфальт.
«Под обычным асфальтом в качестве первого слоя лежит литой, что очень удобно для пролетных строений. Он самоуплотняющийся, у него высокие гидроизоляционные свойства и при его укладке не требуются катки»,
– пояснил заместитель директора по техническим вопросам ООО «АльмакорГруп» Алексей Коростелев.
Напомним, что работы на путепроводе стартовали в мае 2022 года. Движение обещали открыть еще в августе этого года, но сроки сдвинулись. Все работы по реконструкции развязки у «Калины» планируют завершить к концу 2024 года.
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