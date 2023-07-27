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Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
Фото: Павел Ворожцов / све.рф
В Екатеринбурге движение по правому путепроводу развязки у концерна «Калина» планируют запустить в двадцатых числах августа. Об этом заявили в департаменте информполитики Свердловской области.
Сейчас «АльмакорГруп» возводит два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них машины будут двигаться в сторону Тюменского тракта, а по-другому – в сторону старого Сибирского тракта. На каждом путепроводе будет две полосы движения и пешеходная дорожка.
Общая готовность объекта пока составляет 53%. Завершены работы по монтажу несущих конструкций правого путепровода. Сейчас строители заняты устройством гидроизоляции, установкой шумозащитных экранов и барьерного ограждения, монтажом опор освещения. Ведутся работы по устройству подъездов к путепроводу.
На левом путепроводе завершено устройство опор. Ведутся работы по монтажу пролетных балок и по устройству подъездов к путепроводу. Тут движение планируют запустить осенью.
Движение по старой развязке сохранится, пока левый и правый путепроводы не будут готовы. Когда их откроют, то строители начнут реконструировать старый мост. Общая протяженность путепровода с подъездными путями составит почти 10 километров.
Уже открыто движение по новому путепроводу над железнодорожной веткой Шарташ — Егоршино. Все работы по реконструкции развязки планируют завершить к концу 2024 года.
Сейчас «АльмакорГруп» возводит два новых путепровода, которые идут параллельно действующему. По одному из них машины будут двигаться в сторону Тюменского тракта, а по-другому – в сторону старого Сибирского тракта. На каждом путепроводе будет две полосы движения и пешеходная дорожка.
Общая готовность объекта пока составляет 53%. Завершены работы по монтажу несущих конструкций правого путепровода. Сейчас строители заняты устройством гидроизоляции, установкой шумозащитных экранов и барьерного ограждения, монтажом опор освещения. Ведутся работы по устройству подъездов к путепроводу.
На левом путепроводе завершено устройство опор. Ведутся работы по монтажу пролетных балок и по устройству подъездов к путепроводу. Тут движение планируют запустить осенью.
Движение по старой развязке сохранится, пока левый и правый путепроводы не будут готовы. Когда их откроют, то строители начнут реконструировать старый мост. Общая протяженность путепровода с подъездными путями составит почти 10 километров.
Уже открыто движение по новому путепроводу над железнодорожной веткой Шарташ — Егоршино. Все работы по реконструкции развязки планируют завершить к концу 2024 года.
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