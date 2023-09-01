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Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге перекроют дороги и ограничат продажу алкоголя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в следующие выходные перекроют дороги ради проведения «Кросса нации». Также в центре города запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
С 06.00 до 15.00 16 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Мира – от Малышева до Первомайской, а также по проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. На этих же участках временно запретят стоянку автомобилей.
Кроме того, 16 сентября с 08.00 до 15.30 будет запрещена розничная продажа алкоголя на следующих улицах:
- Малышева – от Бажова до Софьи Ковалевской;
- Гагарина – от Малышева до Первомайской;
- Первомайской – от Бажова до Софьи Ковалевской;
- Восточной – от Малышева до Первомайской;
- проспекте Ленина – от улицы Бажова до Гагарина.
Напомним, что старт забега в Екатеринбурге состоится от площади УрФУ на улице Мира. Планируется, что в «Кроссе нации» примут участие около 20 тысяч человек.
С 06.00 до 15.00 16 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Мира – от Малышева до Первомайской, а также по проспекту Ленина – от улицы Восточной до Мира. На этих же участках временно запретят стоянку автомобилей.
Кроме того, 16 сентября с 08.00 до 15.30 будет запрещена розничная продажа алкоголя на следующих улицах:
- Малышева – от Бажова до Софьи Ковалевской;
- Гагарина – от Малышева до Первомайской;
- Первомайской – от Бажова до Софьи Ковалевской;
- Восточной – от Малышева до Первомайской;
- проспекте Ленина – от улицы Бажова до Гагарина.
Напомним, что старт забега в Екатеринбурге состоится от площади УрФУ на улице Мира. Планируется, что в «Кроссе нации» примут участие около 20 тысяч человек.
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