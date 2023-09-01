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«Кросс нации» пройдет в Екатеринбурге 16 сентября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всероссийский день бега «Кросс нации» в этом году пройдет 16 сентября. Акция охватит 78 муниципалитетов Свердловской области. Главный старт состоится в Екатеринбурге от площади УрФУ.
«Кросс нации» традиционно проходит в третью субботу сентября. Планируется, что в забеге в Екатеринбурге примут участие около 20 тысяч человек. Каждому участнику предоставят стартовый и финишный пакет. Стартовый пакет включает в себя нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега, а финишный – воду, сертификат участника и подарки от партнеров мероприятия.
В Екатеринбурге первый старт назначен на 09.45. Женщины пробегут восемь километров, мужчины – 12 километров. В 11.30 состоится торжественная церемония открытия, а сразу после нее – старт почетный участников забега на два километра. Старт массового забега – в 12.00.
В департаменте информполитики области рассказали, что после забега пройдет награждение победителей на главной сцене мероприятия. Организаторы объявят призеров в трех номинациях: два победителя среди самых юных участников (мальчик и девочка), два – самых старших участника (мужчина и женщина) и две самые спортивные и быстрые семьи.
«Кросс нации» традиционно проходит в третью субботу сентября. Планируется, что в забеге в Екатеринбурге примут участие около 20 тысяч человек. Каждому участнику предоставят стартовый и финишный пакет. Стартовый пакет включает в себя нагрудный номер и медицинскую страховку на период забега, а финишный – воду, сертификат участника и подарки от партнеров мероприятия.
В Екатеринбурге первый старт назначен на 09.45. Женщины пробегут восемь километров, мужчины – 12 километров. В 11.30 состоится торжественная церемония открытия, а сразу после нее – старт почетный участников забега на два километра. Старт массового забега – в 12.00.
В департаменте информполитики области рассказали, что после забега пройдет награждение победителей на главной сцене мероприятия. Организаторы объявят призеров в трех номинациях: два победителя среди самых юных участников (мальчик и девочка), два – самых старших участника (мужчина и женщина) и две самые спортивные и быстрые семьи.
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