Следователи проверяют информацию о неоказании медпомощи обожжённому артёмовцу

«Мы позвонили в скорую помощь. Там ответили, что ожоги старые, поэтому нужно записаться к терапевту. Приехал участковый врач и сказал звонить в скорую. Так по кругу нас и отправляли», — приводит свидетельства соседки пострадавшего издание.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости