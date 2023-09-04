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Следователи проверяют информацию о неоказании медпомощи обожжённому артёмовцу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Публикации в СМИ и сообщения в соцсетях о том, что одному из жителей Артёмовска местные врачи отказывают в надлежащей помощи, дошли до Бастрыкина. Глава российского следственного комитета дал поручение проверить эту информацию и — в случае её подтверждения — принять соответствующие меры.
Меж тем, наши коллеги-журналисты из издания «Егоршинские вести» сработали не хуже следователей. Они сумели выяснить подробности истории злоключений жителя артёмовского общежития. В частности, они узнали, что сильные ожоги Ярослав Бабушкин (так зовут мужчину) получил ещё в начале августа во время посещения общественной бани. Человек болезненно скромный, живущий отшельником, он постеснялся обращаться с такой «мелочью» к врачам и дотянул до того, что раны начали гнить, а сам он постепенно потерял возможность передвигаться.
В итоге, в хирургическом отделении Артёмовской районной больницы обожжённый мужчина оказался только 21 августа. Оттуда его выписали через десять дней, и он действительно вернулся в общежитие в гораздо лучшем состоянии и даже мог самостоятельно ходить в больницу на перевязку. Но в начале сентября он вдруг исчез и взволнованные соседи решили выломать дверь в его комнату. Ярослав обнаружился там совершенно обездвиженным. Повторно в больницу его приняли с большой неохотой, а уже через час выписали, сославшись на отсутствие медицинских оснований для госпитализации. Только вмешательство спасательного отряда «Сова» заставило врачей в третий раз принять обездвиженного человека. При этом очевидцы отмечают брезгливое и грубое отношение медработников к «бомжу».
Теперь оценку действиям (или бездействию) артёмовских врачей дадут сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
Меж тем, наши коллеги-журналисты из издания «Егоршинские вести» сработали не хуже следователей. Они сумели выяснить подробности истории злоключений жителя артёмовского общежития. В частности, они узнали, что сильные ожоги Ярослав Бабушкин (так зовут мужчину) получил ещё в начале августа во время посещения общественной бани. Человек болезненно скромный, живущий отшельником, он постеснялся обращаться с такой «мелочью» к врачам и дотянул до того, что раны начали гнить, а сам он постепенно потерял возможность передвигаться.
«Мы позвонили в скорую помощь. Там ответили, что ожоги старые, поэтому нужно записаться к терапевту. Приехал участковый врач и сказал звонить в скорую. Так по кругу нас и отправляли», — приводит свидетельства соседки пострадавшего издание.
В итоге, в хирургическом отделении Артёмовской районной больницы обожжённый мужчина оказался только 21 августа. Оттуда его выписали через десять дней, и он действительно вернулся в общежитие в гораздо лучшем состоянии и даже мог самостоятельно ходить в больницу на перевязку. Но в начале сентября он вдруг исчез и взволнованные соседи решили выломать дверь в его комнату. Ярослав обнаружился там совершенно обездвиженным. Повторно в больницу его приняли с большой неохотой, а уже через час выписали, сославшись на отсутствие медицинских оснований для госпитализации. Только вмешательство спасательного отряда «Сова» заставило врачей в третий раз принять обездвиженного человека. При этом очевидцы отмечают брезгливое и грубое отношение медработников к «бомжу».
Теперь оценку действиям (или бездействию) артёмовских врачей дадут сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
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