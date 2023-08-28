В Артёмовском врачи выписали домой сильно обожжённого мужчину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Артёмовская центральная районная больница отправила человека в тяжёлом состоянии долечиваться в домашних условиях. Обгоревший мужчина не способен самостоятельно совершать даже элементарные действия.О вопиющем случае сообщила ВК-группа издания «Егоршинские вести». Согласно опубликованной информации, мужчину доставили в Артёмовскую центральную районную больницу с сильными ожогами. Врачи обработали ему раны и... отправили восвояси. В общежитие, где живёт пострадавший, его доставили 3 сентября так же, как и забирали — на машине «Скорой помощи».Тяжёлое состояние, в котором находится мужчина, не позволяет ему самостоятельно даже подняться с постели. Уход за ним пока взяли на себя соседи по общежитию. Они, как могут, кормят его и отпаивают чаем, но не сомневаются, что медицинской помощи он долго не проживёт.Наши коллеги-журналисты из «Егоршинских вестей» обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и дать оценку действиям врачей из больницы Артёмовского.