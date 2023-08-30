В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сурикова – от Авиационной до Николая Островского.Перекрытие связано со строительством дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 18 сентября по 30 октября.Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.