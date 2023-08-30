Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сурикова – от Авиационной до Николая Островского.
Перекрытие связано со строительством дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 18 сентября по 30 октября.
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 18 сентября по 30 октября.
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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Ради «Кросса наций» в Екатеринбурге перекроют центральные улицы
01 сентября 2023
01 сентября 2023