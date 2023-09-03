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В Свердловской области потеплеет до 22°С
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет. Температура воздуха днем будет в районе 20°С. Ожидаются дожди и грозы.
Сегодня, 7 сентября, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах туман. Днем 17…22°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 19…21°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 8 сентября, на севере региона переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, местами дождь, в отдельных районах гроза. Ночью 7…12°С, днем 17…22°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ночью 10…12°С, днем 18…20°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 9 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, днем 16…21°С. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 7 сентября, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах туман. Днем 17…22°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 19…21°С. Ветер южный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 8 сентября, на севере региона переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, местами дождь, в отдельных районах гроза. Ночью 7…12°С, днем 17…22°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ночью 10…12°С, днем 18…20°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 9 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, днем 16…21°С. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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