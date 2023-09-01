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Стало известно, за что составили очередной протокол на «Вечерние ведомости»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стало известно, за что на «Вечерние ведомости» составили очередной протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ. Свердловская полиция вновь посчитала публикацию объективных фактов «дискредитацией использования российской армии».
В ходе ознакомления с материалами дела в Кировском районном суде Екатеринбурга выяснилось, что поводом для составления протокола на директора организации-учредителя издания, Гузель Аиткулову, как и в предыдущем случае, стали новостные публикации в телеграм-канале. Изданию вменяют публикации, выпущенные 2-3 марта 2022 года – до вступления в силу законов о дискредитации.
Во вменяемых публикациях рассказывалось о протестных акциях, проходивших в те дни в Екатеринбурге. Публикации содержали фрагменты видеотрансляций с мирного шествия и фотографии составленных полицией административных протоколов. Новости содержали объективные факты, а не редакционные мнения, заявления или призывы.
Напомним, что еще в прошлом году протоколы на «Вечерние ведомости» составляли за публикацию объективных фактов. Тогда инспектор МВД Мария Назарова признала в суде, что информация, содержащаяся во вмененных публикациях, была правдивой и представляла собой фактическое цитирование происходящего. Однако суд все равно оштрафовал издание. С тех пор полицейские, к слову, в суды по «Вечерним ведомостям» не являлись.
В этом году протоколы составляли оперуполномоченный Центра «Э» ГУ МВД по Свердловской области. Капитан Сергей Александрович Шварцкопф отыскал посты, а инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу, майор Отар Джумберович Амоев оформил протокол. Каждое из трех новых административных дел на «Вечерние ведомости» в общей сложности содержит более 90 листов — рапорты, справки, запросы.
Завтра, 7 сентября, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по рассмотрению первого в этом году административного протокола на «Вечерние ведомости». Начало в 10:30. Рассмотрение двух других протоколов, судя по картотеке дел, назначили на 5 октября. В общей сложности изданию грозит штраф до 900 тысяч рублей.
В ходе ознакомления с материалами дела в Кировском районном суде Екатеринбурга выяснилось, что поводом для составления протокола на директора организации-учредителя издания, Гузель Аиткулову, как и в предыдущем случае, стали новостные публикации в телеграм-канале. Изданию вменяют публикации, выпущенные 2-3 марта 2022 года – до вступления в силу законов о дискредитации.
Во вменяемых публикациях рассказывалось о протестных акциях, проходивших в те дни в Екатеринбурге. Публикации содержали фрагменты видеотрансляций с мирного шествия и фотографии составленных полицией административных протоколов. Новости содержали объективные факты, а не редакционные мнения, заявления или призывы.
Напомним, что еще в прошлом году протоколы на «Вечерние ведомости» составляли за публикацию объективных фактов. Тогда инспектор МВД Мария Назарова признала в суде, что информация, содержащаяся во вмененных публикациях, была правдивой и представляла собой фактическое цитирование происходящего. Однако суд все равно оштрафовал издание. С тех пор полицейские, к слову, в суды по «Вечерним ведомостям» не являлись.
В этом году протоколы составляли оперуполномоченный Центра «Э» ГУ МВД по Свердловской области. Капитан Сергей Александрович Шварцкопф отыскал посты, а инспектор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу, майор Отар Джумберович Амоев оформил протокол. Каждое из трех новых административных дел на «Вечерние ведомости» в общей сложности содержит более 90 листов — рапорты, справки, запросы.
Завтра, 7 сентября, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по рассмотрению первого в этом году административного протокола на «Вечерние ведомости». Начало в 10:30. Рассмотрение двух других протоколов, судя по картотеке дел, назначили на 5 октября. В общей сложности изданию грозит штраф до 900 тысяч рублей.
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