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Синоптики предупредили свердловчан о дождях

09.21 Среда, 6 сентября 2023
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди. Об этом предупредила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По данным синоптика, погоду определит циклон, который опустится с европейского севера России на Урал. Днем 7 сентября дождь пройдет на юго-западе области, 8 сентября – в большинстве районов юга области. В период с 6 по 8 сентября температура воздуха днем будет в районе 16…21°С.

С 9 по 11 сентября в Свердловской области сохранятся умеренные дожди. Ночью в этот период будет 5…10°С, днем от 13°С на юге области, до 18°С на севере.

В последующие 3-4 дня снова ожидается сухая погода при комфортной температуре – днем 16…21°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, сентябрь в целом будет умеренно теплым, даже теплее обычного на 1°С. Количество осадков предполагается близким к норме, местами может превысить ее.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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