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Уральцы собирают подписи в защиту Балтыма
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В интернете, на популярном ресурсе Change.org полным ходом идёт сбор подписей под петицией в защиту Балтыма. На данный момент её подписали более 30 тысячи человек.
Авторы петиции, озаглавленной «Не дадим озеру Балтым превратиться в болото!», обеспокоены нынешним состоянием и невесёлыми перспективами уральского водоёма, который — помимо прочего — признан памятником природы областного значения. Дело в том, что на берегу «памятника» собираются возвести целый жилой микрорайон. А появление многоквартирных домов на месте леса и пляжа, конечно, не лучшим образом скажется на «здоровье» озера.
Казалось бы, статус памятника природы должен становиться надёжным щитом для любого объекта уральской природы. Он обеспечивает режим особой охраны, который, в частности, запрещает на территории памятника природы всякую деятельность, которая способна нанести вред сохранности объекта. Таким образом, на берегу Балтыма нельзя парковать транспортные средства, мыть их, сбрасывать сточные воды. И, конечно, нельзя ничего строить. Но, увы, не редки примеры, когда лёгких росчерком чиновничьего пера любые памятники — хоть природы, хоть архитектуры, хоть истории — превращаются в стройплощадки.
Авторы петиции, озаглавленной «Не дадим озеру Балтым превратиться в болото!», обеспокоены нынешним состоянием и невесёлыми перспективами уральского водоёма, который — помимо прочего — признан памятником природы областного значения. Дело в том, что на берегу «памятника» собираются возвести целый жилой микрорайон. А появление многоквартирных домов на месте леса и пляжа, конечно, не лучшим образом скажется на «здоровье» озера.
«За последние годы уровень воды в озере понизился более чем на два метра и с такой ударной нагрузкой на подземные воды оно вскоре превратится в болото! Коммерсанты получат свои миллиарды, Олигархи переедут жить за город в лесную зону близ водоёма, а единственная природная радость для жителей городов Верхняя Пышма и Екатеринбург исчезнет вместе с питьевой водой из скважины каждого дома», — пишут авторы петиции.
Казалось бы, статус памятника природы должен становиться надёжным щитом для любого объекта уральской природы. Он обеспечивает режим особой охраны, который, в частности, запрещает на территории памятника природы всякую деятельность, которая способна нанести вред сохранности объекта. Таким образом, на берегу Балтыма нельзя парковать транспортные средства, мыть их, сбрасывать сточные воды. И, конечно, нельзя ничего строить. Но, увы, не редки примеры, когда лёгких росчерком чиновничьего пера любые памятники — хоть природы, хоть архитектуры, хоть истории — превращаются в стройплощадки.
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