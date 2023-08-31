Уральцы собирают подписи в защиту Балтыма

«За последние годы уровень воды в озере понизился более чем на два метра и с такой ударной нагрузкой на подземные воды оно вскоре превратится в болото! Коммерсанты получат свои миллиарды, Олигархи переедут жить за город в лесную зону близ водоёма, а единственная природная радость для жителей городов Верхняя Пышма и Екатеринбург исчезнет вместе с питьевой водой из скважины каждого дома», — пишут авторы петиции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости