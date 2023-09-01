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Поездку детей до Нижнего Тагила на полу «Ласточки» проверяет транспортная прокуратура

19.42 Понедельник, 4 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась опубликованной уральскими СМИ историей о том, как группа детей ехала до Нижнего Тагила на полу хвалёной «Ласточки». Якобы, им продали билеты, заведомо зная о нехватке сидячих мест.

Инцидент произошёл 26 августа. Группе школьников надо было попасть из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Для этого они решили воспользоваться услугами «Свердловской пригородной компании» и приобрели билеты на электричку, носящую красивое «пернатое» название «Ласточка». Но в вагоне выяснилось, что сидячих мест нет. Как утверждает информационное агентство «УРА.РУ» со ссылкой на свидетеля, детям было предложено путь до Нижнего Тагила проделать, сидя на полу электрички.

Сегодня Свердловская транспортная прокуратура сообщает, что по факту публикации организованы надзорные мероприятия по соблюдению «Свердловской пригородной компанией» законодательства о защите прав потребителей По их итогам которых будет дана оценка деятельности перевозчика.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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