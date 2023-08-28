Свердловчанин вернулся из космоса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончилась космическая вахта для уральца Андрея Федяева. Сегодня утром он вернулся с МКС на Землю в компании двух американцев и одного араба.Экспедиция Андрея Федяева на Международной космической станции продолжалась 186 суток. Началась она 2 марта текущего года, когда из космического центра имени Кеннеди в штате Флорида свердловчанин отправился в космос в составе экипажа миссии «SpaceX Crew-6». Основной задачей для Федяева в космическом полёте стало управление манипулятором при переоборудовании корабля и, в частности, перемещение переносного рабочего места с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».Как сообщает корпорация «Роскосмос», в обратный путь на Землю американский корабль «Crew Dragon» с экипажем миссии «Crew-6» отправился вчера, 3 сентября. Сегодня, в 07:17 по московскому времени, «Дракон» приводнился возле побережья штата Флорида. Вместе с Федяевым на родную планету вернулись астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт Объединённых арабских Эмиратов Султан аль-Нейади. На МКС осталась 69 экспедиция, в состав которой входят трое россиян, два американца, японец и два представителя «Европейского космического агентства».Андрей Федяев родился в городе Серов Свердловской области. Ходил в школу Верхней Туры. После её окончания учился в Балашовском военном авиационном институте. Космическую подготовку начал проходить в 2012 году после того, как прошёл первый открытый конкурс по отбору в отряд космонавтов России.