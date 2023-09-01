Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о тумане в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают о тумане в Свердловской области. Он ожидается в ночь на понедельник и утром. Также в регионе прогнозируются небольшие дожди.
В понедельник, 4 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, днем +14…+19°C. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек.
Во вторник, 5 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +16...+18°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 6 августа, в Свердловскую область переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, днем +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 4 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, днем +14…+19°C. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек.
Во вторник, 5 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +16...+18°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 6 августа, в Свердловскую область переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, днем +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +18…+20°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В выходные в Свердловской области потеплеет до +21 °C
01 сентября 2023
01 сентября 2023
Дождливыми будут последние дни августа на Среднем Урале
27 августа 2023
27 августа 2023
Дожди в Свердловской области продлятся до выходных
30 августа 2023
30 августа 2023