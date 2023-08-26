В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек

– рассказали в ДИПе.

«Также в текущем году значительно расширен "губернаторский набор" – бюджетные места для замотивированных школьников, желающих развивать медицину в родном городе или поселке. По целевому направлению, когда выпускник гарантированно вернется работать в больницу, поступили 357 студентов из 12 городов Свердловской области, включая отдаленные северные территории»,