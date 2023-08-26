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В Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В этом году в Свердловской области на медицинские специальности поступило более шести тысяч человек, что стало рекордом за последние пять лет.
Как сообщает департамент информационной политики региона, только Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) принял 4230 человек на первые курсы. А в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) к учебе готовы приступить 1569 первокурсников и 591 ординатор первого года.
Отмечается, что в СМОК количество бюджетных мест было увеличено на 12%, так что в этом году за счет бюджетных средств начнут учиться 2140 первокурсников.
В прошлом году по «губернаторскому набору» поступило 280 человек.
Напомним, что летом в УрФО обострился дефицит врачей.
Как сообщает департамент информационной политики региона, только Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) принял 4230 человек на первые курсы. А в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) к учебе готовы приступить 1569 первокурсников и 591 ординатор первого года.
Отмечается, что в СМОК количество бюджетных мест было увеличено на 12%, так что в этом году за счет бюджетных средств начнут учиться 2140 первокурсников.
«Также в текущем году значительно расширен "губернаторский набор" – бюджетные места для замотивированных школьников, желающих развивать медицину в родном городе или поселке. По целевому направлению, когда выпускник гарантированно вернется работать в больницу, поступили 357 студентов из 12 городов Свердловской области, включая отдаленные северные территории»,
– рассказали в ДИПе.
В прошлом году по «губернаторскому набору» поступило 280 человек.
Напомним, что летом в УрФО обострился дефицит врачей.
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