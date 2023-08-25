Ради «Кросса наций» в Екатеринбурге перекроют центральные улицы





– напомнили в мэрии. «"Кросс нации" – самое массовое спортивное мероприятие, проводимое в России. Основной его задачей является привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризация здорового образа жизни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во Всероссийский день бега,16 сентября, ради «Кросса наций» перекроют центральные улицы. Организаторы просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут в этот день.Движение будет ограничено с 06.00 до 15.00 по улице Мира, от Малышева до Первомайской, и по проспекту Ленина, от Восточной до Мира. Также в этот период на перечисленных улицах будет запрещена стоянка.