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Вскрытие Капсулы времени в Екатеринбурге можно будет увидеть в «прямом эфире»
Заставка трансляции на YouTube-канале Музея истории Екатеринбурга
На YouTube-канале Музея истории Екатеринбурга уже запущена трансляция под названием «Церемония вскрытия Капсулы времени». Пока в ней транслируется лишь заставка, но завтра, 30 августа, любой желающий сможет увидеть, как в уральской столице будут извлекать на свет послания из 1973 года.
Церемония вскрытия Капсулы времени начнётся в среду ровно в полдень. В мероприятии обещают принять участие чиновники городской администрации, включая «тюменского» мэра. Но главными людьми на мероприятии будут сотрудники Музея истории Екатеринбурга, его хранители, реставраторы, научные работники. Им предстоит изучить содержание Капсулы времени, определить историческую ценность и, вероятно, большую его часть включить в число музейных экспонатов.
Напомним, Капсула времени была заложена на Плотинке в 1973 году во время празднования 250-летия города (в тот период носившего название Свердловск). Из подземного хранилища её вынули совсем недавно, 19 августа, когда Екатеринбург праздновал 300-летний юбилей.
Церемония вскрытия Капсулы времени начнётся в среду ровно в полдень. В мероприятии обещают принять участие чиновники городской администрации, включая «тюменского» мэра. Но главными людьми на мероприятии будут сотрудники Музея истории Екатеринбурга, его хранители, реставраторы, научные работники. Им предстоит изучить содержание Капсулы времени, определить историческую ценность и, вероятно, большую его часть включить в число музейных экспонатов.
Напомним, Капсула времени была заложена на Плотинке в 1973 году во время празднования 250-летия города (в тот период носившего название Свердловск). Из подземного хранилища её вынули совсем недавно, 19 августа, когда Екатеринбург праздновал 300-летний юбилей.
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