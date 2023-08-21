Возрастное ограничение 18+
Давние планы по застройке «Уралмашзавода» начинают осуществляться
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
То, о чём давно говорили сначала на уровне слухов, а потом и на уровне «прожектов», начинает воплощаться в жизнь. Уже в эти дни территория легендарного завода-гиганта на Уралмаше постепенно превращается в новые жилые кварталы.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки новых кварталов. Под жилые дома будет отдана восточная часть заводского пространства. О соответствующем проекте сообщалось ещё два года назад: тогда стало известно, что застройкой заводской территории жилыми «коробками» займётся московский девелопер «Самолёт».
Такой непрекращающийся бум строительства в столице Урала объяснить довольно сложно. Рождаемость падает, смертность растёт. Горожан то косит ковид, то гонит на чужбину политика родного государства. Но «человейники» продолжают повсеместно расти, как на дрожжах. При этом, жизнью в них новосёлы не то, чтобы оказываются довольны.
Ещё сложнее постичь логику выбора мест под застройку жильём. Напомним, цветущие Калиновские поля с пастбищами и лесочками утрамбовали тяжелой техникой ради промзоны, хотя обещали, что отдадут многодетным екатеринбуржцам строить там свои уютные домики с огородиками. И одновременно с этим уже готовую промзону, почва и воздух которой десятилетиями травились заводскими отходами, готовят под жильё.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки новых кварталов. Под жилые дома будет отдана восточная часть заводского пространства. О соответствующем проекте сообщалось ещё два года назад: тогда стало известно, что застройкой заводской территории жилыми «коробками» займётся московский девелопер «Самолёт».
Такой непрекращающийся бум строительства в столице Урала объяснить довольно сложно. Рождаемость падает, смертность растёт. Горожан то косит ковид, то гонит на чужбину политика родного государства. Но «человейники» продолжают повсеместно расти, как на дрожжах. При этом, жизнью в них новосёлы не то, чтобы оказываются довольны.
Ещё сложнее постичь логику выбора мест под застройку жильём. Напомним, цветущие Калиновские поля с пастбищами и лесочками утрамбовали тяжелой техникой ради промзоны, хотя обещали, что отдадут многодетным екатеринбуржцам строить там свои уютные домики с огородиками. И одновременно с этим уже готовую промзону, почва и воздух которой десятилетиями травились заводскими отходами, готовят под жильё.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет сел в Казани
21 августа 2023
21 августа 2023
В столице Урала неизвестные разрисовали новый троллейбус
28 августа 2023
28 августа 2023