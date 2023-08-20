В Екатеринбурге открылись «Солнечные аллеи»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный открылась парковая зона «Солнечные аллеи», в которой высадили 290 деревьев и 19 тысяч кустарников и постелили более 3,5 тысячи квадратных метров газонов.Благоустройство аллеи было приурочено к 10-летию микрорайона, 80-летию Чкаловского района и 300-летию Екатеринбурга, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.Помимо растительности в парке появилось более 100 скамеек и деревянных шезлонгов, а также детские песочницы, качели, беседки и столы для пинг-понга. Для любителей двухколесного транспорта проложили дорожки и организовали специальную парковку для велосипедов.Кроме этого, в парке установили освещение и видеокамеры, отвечающие за безопасность.