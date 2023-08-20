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В Екатеринбурге открылись «Солнечные аллеи»
Фото: Максим Колясников / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный открылась парковая зона «Солнечные аллеи», в которой высадили 290 деревьев и 19 тысяч кустарников и постелили более 3,5 тысячи квадратных метров газонов.
Благоустройство аллеи было приурочено к 10-летию микрорайона, 80-летию Чкаловского района и 300-летию Екатеринбурга, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Помимо растительности в парке появилось более 100 скамеек и деревянных шезлонгов, а также детские песочницы, качели, беседки и столы для пинг-понга. Для любителей двухколесного транспорта проложили дорожки и организовали специальную парковку для велосипедов.
Кроме этого, в парке установили освещение и видеокамеры, отвечающие за безопасность.
Благоустройство аллеи было приурочено к 10-летию микрорайона, 80-летию Чкаловского района и 300-летию Екатеринбурга, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Помимо растительности в парке появилось более 100 скамеек и деревянных шезлонгов, а также детские песочницы, качели, беседки и столы для пинг-понга. Для любителей двухколесного транспорта проложили дорожки и организовали специальную парковку для велосипедов.
Кроме этого, в парке установили освещение и видеокамеры, отвечающие за безопасность.
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