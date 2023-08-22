В Екатеринбурге ищут пропавшего 10 августа 86-летнего пенсионера

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 86-летнего Анатолия Чернова. С 10 августа 2023 года его местонахождение остается неизвестным. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.В его поисках участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт».Пожилой мужчина ростом 186 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пенсионер, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мужчины, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру «112».