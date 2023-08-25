В Арамили прекратили сбрасывать сточные воды в Исеть





– рассказали в прокуратуре. «При этом предприятие допускало нарушение требований водного законодательства, а именно осуществляло пользование водным объектом рыбохозяйственного значения в отсутствие разрешительной документации и сбрасывало в реку сточные воды с превышением установленных нормативов качества воды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Арамили после сообщений СМИ о сбросе загрязненных грунтовых вод в реку Исеть в ситуацию вмешалась Сысертская межрайонная прокуратура и добилась прекращения слива сточных вод.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверке сотрудники ведомства установили, что при строительстве очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Арамиле ООО «СК «Исеть» производит откачку грунтовых вод.В связи с эти прокуратурой были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).По результатам их рассмотрения юридическое лицо оштрафовали на 80 тысяч рублей. После этого, как утверждается, сброс сточных вод в реку прекратился.