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Глава СК заинтересовался ситуацией с разрушающимся домом в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с разрушающимся домом в Свердловской области, стены которого стали покрываться многочисленными трещинами.
Ранее жители деревни Бердюгина в Ирбитском районе, живущие в доме на Советская, 22 просили признать свой дом аварийным и принять меры по их расселению, так как опасаются, что их дом может в ближайшее время рухнуть.
«В средствах массовой информации сообщалось, что жильцы дома в Свердловской области требуют признать его аварийным из-за невыносимых условий жизни. Сообщается о многочисленных трещинах в стенах, постоянных затоплениях подвала и протечках крыши. Отмечается бездействие и игнорирование проблемы со стороны местных властей»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее жители деревни Бердюгина в Ирбитском районе, живущие в доме на Советская, 22 просили признать свой дом аварийным и принять меры по их расселению, так как опасаются, что их дом может в ближайшее время рухнуть.
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Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
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