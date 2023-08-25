Глава СК заинтересовался ситуацией с разрушающимся домом в Свердловской области

– говорится в сообщении Следкома.

«В средствах массовой информации сообщалось, что жильцы дома в Свердловской области требуют признать его аварийным из-за невыносимых условий жизни. Сообщается о многочисленных трещинах в стенах, постоянных затоплениях подвала и протечках крыши. Отмечается бездействие и игнорирование проблемы со стороны местных властей»,