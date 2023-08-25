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Дождливыми будут последние дни августа на Среднем Урале
Фото: Вечерние ведомости
Последние дни августа в Свердловской области и Екатеринбурге будут дождливыми. Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +12 до +18°С.
В понедельник, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/сек, днем порывы до 14м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +7…+9°С, днем +14…+16°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 29 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +6…+11°С, днем +13…+18°С. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +9…+11°С, днем +14…+16°С. Ветер северный, северо-восточный 6-11м/сек.
В среду, 30 августа, в области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ночью +7…+12°С, днем +12…+17°С. Ветер северо-восточный 6-11м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +10…+12°С, днем +13…+15°С. Ветер северо-восточный 6-11м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/сек, днем порывы до 14м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +7…+9°С, днем +14…+16°С. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/сек.
Во вторник, 29 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +6…+11°С, днем +13…+18°С. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +9…+11°С, днем +14…+16°С. Ветер северный, северо-восточный 6-11м/сек.
В среду, 30 августа, в области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ночью +7…+12°С, днем +12…+17°С. Ветер северо-восточный 6-11м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +10…+12°С, днем +13…+15°С. Ветер северо-восточный 6-11м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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