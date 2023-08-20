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В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч
Волчанск. Архивное фото Вечерних ведомостей
В Волчанске на концерт певицы Клавы Коки пришли около 35 тысяч человек. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.
«В городе, где живет всего восемь тысяч человек, на концерт пришло больше 35 тысяч зрителей со всего Урала. Люблю вас!» – написала Клава Кока на своей странице в соцсети.
Учитывая, что население Волчанска по документам около восьми тысяч человек, а многие там исключительно прописаны и проживают в других уральских и не очень городах, можно сделать очевидный вывод, что на концерт популярной певицы люди приезжали из Екатеринбурга и других городов.
Концерт Клавы Коки прошел в рамках празднования дня города, Волчанску исполнилось 67 лет.
«В городе, где живет всего восемь тысяч человек, на концерт пришло больше 35 тысяч зрителей со всего Урала. Люблю вас!» – написала Клава Кока на своей странице в соцсети.
Учитывая, что население Волчанска по документам около восьми тысяч человек, а многие там исключительно прописаны и проживают в других уральских и не очень городах, можно сделать очевидный вывод, что на концерт популярной певицы люди приезжали из Екатеринбурга и других городов.
Концерт Клавы Коки прошел в рамках празднования дня города, Волчанску исполнилось 67 лет.
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