В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Волчанске на концерт певицы Клавы Коки пришли около 35 тысяч человек. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.«В городе, где живет всего восемь тысяч человек, на концерт пришло больше 35 тысяч зрителей со всего Урала. Люблю вас!» – написала Клава Кока на своей странице в соцсети.Учитывая, что население Волчанска по документам около восьми тысяч человек, а многие там исключительно прописаны и проживают в других уральских и не очень городах, можно сделать очевидный вывод, что на концерт популярной певицы люди приезжали из Екатеринбурга и других городов.Концерт Клавы Коки прошел в рамках празднования дня города, Волчанску исполнилось 67 лет.