В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 августа, в рамках Международного фестиваля университетского спорта, состоится финал турнира по бадминтону.Всего сегодня пройдет пять финальных на матчей по бадминтону – женском и мужском одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сразятся спортсмены из России, Ирана и Китая.Всего сегодня разыграют 30 комплектов наград.На сегодня запланировано и начало соревнований по самбо. Турнир будет проходить три дня, всего должны разыграть 21 комплект наград.