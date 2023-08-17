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В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
Сегодня, 26 августа, в рамках Международного фестиваля университетского спорта, состоится финал турнира по бадминтону.
Всего сегодня пройдет пять финальных на матчей по бадминтону – женском и мужском одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сразятся спортсмены из России, Ирана и Китая.
Всего сегодня разыграют 30 комплектов наград.
На сегодня запланировано и начало соревнований по самбо. Турнир будет проходить три дня, всего должны разыграть 21 комплект наград.
Всего сегодня пройдет пять финальных на матчей по бадминтону – женском и мужском одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сразятся спортсмены из России, Ирана и Китая.
Всего сегодня разыграют 30 комплектов наград.
На сегодня запланировано и начало соревнований по самбо. Турнир будет проходить три дня, всего должны разыграть 21 комплект наград.
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17 августа 2023
17 августа 2023