Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге местную жительницу подвергли принудительной госпитализации. Этого потребовала прокуратура из соображений защиты общества от опасной болезни.У госпитализированной женщины диагностирован инфильтративный туберкулёз. Сама ложиться на больничную койку екатеринбурженка не пожелала. Поскольку болезнь эта заразная и чрезвычайно опасная, сотрудники прокуратуры Октябрьского района сперва провели проверку, а, обнаружив в её ходе нарушения законодательства о здравоохранении, передали данные проверки в суд с требованием направить больную гражданку в противотурберкулезный диспансер. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокуратуры.Как сообщает прокуратура Свердловской области, решение суда исполнено. Женщина госпитализирована в специализированное медицинское учреждение.