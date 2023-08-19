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Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице

19.29 Пятница, 25 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге местную жительницу подвергли принудительной госпитализации. Этого потребовала прокуратура из соображений защиты общества от опасной болезни.

У госпитализированной женщины диагностирован инфильтративный туберкулёз. Сама ложиться на больничную койку екатеринбурженка не пожелала. Поскольку болезнь эта заразная и чрезвычайно опасная, сотрудники прокуратуры Октябрьского района сперва провели проверку, а, обнаружив в её ходе нарушения законодательства о здравоохранении, передали данные проверки в суд с требованием направить больную гражданку в противотурберкулезный диспансер. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, решение суда исполнено. Женщина госпитализирована в специализированное медицинское учреждение.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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