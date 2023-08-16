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В Екатеринбурге на месяц закроют движение на перекрестке Карасьевская – Медногорская
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение на перекрестке улиц Карасьевской и Медногорской. Ограничения будут действовать с 4 сентября по 4 октября 2023 года.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города, перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской. Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по улице Майской и далее по Терновому переулку.
Напомним, что с 1 октября по 1 декабря в уральской столице будет перекрыта улица Боевых дружин.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе администрации города, перекрытие связано со строительством улицы Карасьевской. Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по улице Майской и далее по Терновому переулку.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– сказали в мэрии.
Напомним, что с 1 октября по 1 декабря в уральской столице будет перекрыта улица Боевых дружин.
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