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Уральская столица может остаться без фестиваля уличного искусства «ЧО»
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Организаторы фестиваля уличного искусства «ЧО» опасаются закрытия их проектов в уральской столице. Один из руководителей фестиваля Никита Харисов рассказал о проблемах, с которыми они столкнулись.
По его словам, на согласование почти каждого арт-объекта уходит по три месяца. В этом году организаторам фестиваля помогал департамент архитектуры, но сложности с размещением объектов остаются. Никита Харисов уверен, что, если систему не поменять, все инициативы будут сходить на нет.
Напомним, что «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге, которого успели раскритиковать, также является проектом «ЧО».
По его словам, на согласование почти каждого арт-объекта уходит по три месяца. В этом году организаторам фестиваля помогал департамент архитектуры, но сложности с размещением объектов остаются. Никита Харисов уверен, что, если систему не поменять, все инициативы будут сходить на нет.
«Конечно, хочется продолжать в Екатеринбурге, но иногда думаешь, что овчинка выделки не стоит. Нам в этом году предстоит еще много работы, а дальше посмотрим, останутся ли силы и желание на следующий»,
– приводит слова Харисова 66.RU.
Напомним, что «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге, которого успели раскритиковать, также является проектом «ЧО».
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