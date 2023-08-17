Уральская столица может остаться без фестиваля уличного искусства «ЧО»

– приводит слова Харисова 66.RU.

«Конечно, хочется продолжать в Екатеринбурге, но иногда думаешь, что овчинка выделки не стоит. Нам в этом году предстоит еще много работы, а дальше посмотрим, останутся ли силы и желание на следующий»,