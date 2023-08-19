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Прокуратура организовала проверку после крушения потолка в екатеринбургской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о крушении потолка в школе №68 на Уралмаше, из-за чего учащихся перевели в другие учебные заведения.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят обследование здания.
В прокуратуре также заявили, что они намерены дать оценку соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении. Также они обещают проследить за организацией образовательного процесса и подготовкой школы к новому учебному году.
«После проведенной в июле 2023 года оценки готовности к новому учебному году произошли расхождения трещин потолочных перекрытий здания, в нескольких школьных помещениях обвалилась штукатурка, оголились деревянные балки»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского ведомства.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят обследование здания.
В прокуратуре также заявили, что они намерены дать оценку соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении. Также они обещают проследить за организацией образовательного процесса и подготовкой школы к новому учебному году.
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