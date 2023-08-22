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В Асбесте прокуратура начала проверку по факту смерти родителей трех девочек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте прокуратура начала проверку по факту смерти молодых родителей трех малолетних девочек. Выяснилось, что в августе текущего года их мать была поставлена на профилактический учет в ПДН Асбестовского отдела полиции.
Ведомство намерено проверить как исполнялись требования законодательства со стороны органов профилактики, а также полноте и эффективности их работы. Кроме этого, прокуратура намерена проконтролировать жизнеустройство детей, потерявших родителей.
Напомним, что тела умершей семейной пары обнаружили вчера утром. Она находились в квартире с тремя маленькими детьми.
«В отношении нее территориальной комиссией по делам несовершеннолетних применена мера административного взыскания в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье в субъекты системы профилактики не поступало»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство намерено проверить как исполнялись требования законодательства со стороны органов профилактики, а также полноте и эффективности их работы. Кроме этого, прокуратура намерена проконтролировать жизнеустройство детей, потерявших родителей.
Напомним, что тела умершей семейной пары обнаружили вчера утром. Она находились в квартире с тремя маленькими детьми.
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