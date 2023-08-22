В Асбесте прокуратура начала проверку по факту смерти родителей трех девочек

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В отношении нее территориальной комиссией по делам несовершеннолетних применена мера административного взыскания в виде предупреждения. До этого сведений о неблагополучии в данной семье в субъекты системы профилактики не поступало»,