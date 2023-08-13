В Асбесте обнаружили троих детей в квартире с умершими родителями





– заявил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга. «Тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть супругов наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Асбесте в одном из домов на улице Ленина полиция обнаружила троих детей, которые находились в квартире вместе с умершими родителями. По предварительным данным, в смерти супругов криминала нет.Тела обнаружили вчера, 21 августа, утром в 09.40. Известно, что умершими оказались ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и его 32-летняя жена, также ранее судимая, но уже за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.У них остались три дочки: девочек пяти и четырех лет отправили в социальное учреждение, а годовалую малышку – в больницу для обследования. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.По данным полиции, 20 августа в гостях у семьи находились близкие родственники. Они рассказали правоохранителям, что еще вечером, когда они в последний раз общались, все было в порядке: супруги были в адекватном состоянии, готовили ужин. Предполагается, что смерть могла наступить позже, когда гости уже ушли.