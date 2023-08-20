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Игроки ФК «Урал» ищут хозяев для собак из екатеринбургского приюта

15.27 Вторник, 22 августа 2023
Фото: ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал» помогают екатеринбургскому приюту на Посадской, который курирует фонд «ЗООзащита», найти хозяев бездомным животным. Для этого спортсмены опубликовали в группе клуба фотографии с собачками, о которых подробно рассказывают.

До этого игроки футбольного клуба сами посетили приют и пообещались с животными, с которыми сделали ряд фото. Также они привезли собакам корма.


Фото: приют на Посадской


Всего под опекой фонда «ЗООзащита» находятся 250 собак и 120 кошек. О них также можно узнать на сайте благотворительного фонда.

Напомним, что волонтеры из уральской столицы ищут хозяев для собак из «отлова». Сегодня они должны забрать собак, чтобы отдать их в семьи или передать их тем, кто будет готов позаботиться о животном до тех пор, пока ему не найдут новый дом.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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