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Екатеринбуржцу с острым миелоидным лейкозом собирают деньги на лечение в Германии
Фото: предоставлено родными Игоря Булгакова
В Екатеринбурге 29-летнему Игорю Булгакову собирают деньги на лечение в Германии. У него острый миелобластый лейкоз, из-за которого за три недели он потерял 25 килограмм веса.
Как рассказал Евгений Ройзман*, местные врачи уже сделали молодому человеку химию и заморозили процесс, но полностью помочь парню смогут только в Германии. Однако за лечение немецкие врачи просят 125 тысяч евро.
Семье и друзьям Игоря Булгакова уже удалось собрать порядка 7 миллионов рублей с учетом 2,2 миллиона, которые ему передали из остатков после оплаты лечения маленькой девочки с раком сетчатки глаза. Необходимо собрать еще порядка 6 миллионов рублей. Уже 27 августа Игоря должны перевести в Германию, до этой даты нужно успеть собрать нужную сумму.
Сбор средств идет на карту бабушки Булгакова:
4276 1606 3260 2760. Сбербанк.
Тел. 89028701059. Татьяна Александровна У.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Как рассказал Евгений Ройзман*, местные врачи уже сделали молодому человеку химию и заморозили процесс, но полностью помочь парню смогут только в Германии. Однако за лечение немецкие врачи просят 125 тысяч евро.
Семье и друзьям Игоря Булгакова уже удалось собрать порядка 7 миллионов рублей с учетом 2,2 миллиона, которые ему передали из остатков после оплаты лечения маленькой девочки с раком сетчатки глаза. Необходимо собрать еще порядка 6 миллионов рублей. Уже 27 августа Игоря должны перевести в Германию, до этой даты нужно успеть собрать нужную сумму.
«Я участвую. Прошу поддержать. Всё получится. Если соберем больше, поможем другим людям»,
– рассказал Ройзман*.
Сбор средств идет на карту бабушки Булгакова:
4276 1606 3260 2760. Сбербанк.
Тел. 89028701059. Татьяна Александровна У.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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