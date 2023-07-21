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Маленькой екатеринбурженке собрали деньги на лечение рака сетчатки глаза менее, чем за сутки
Фото: соцсети Евгения Ройзмана*
Меньше, чем за сутки, удалось собрать средства на лечение маленькой екатеринбурженки, у которой обнаружили рак сетчатки глаза.
Напомним, что, по словам Евгения Ройзмана*, в России девочки смогли предложить в качестве лечение лишь удаление глаза. Однако шанс вылечиться от рака и сохранить зрение появился в Израиле. Стоимость такого лечения составила 5 500 000 рублей.
Как сегодня рассказал дедушка девочки Влад Голохвастов, меньше, чем за сутки, удалось собрать больше, чем нужно, – 6 950 539 рублей.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Напомним, что, по словам Евгения Ройзмана*, в России девочки смогли предложить в качестве лечение лишь удаление глаза. Однако шанс вылечиться от рака и сохранить зрение появился в Израиле. Стоимость такого лечения составила 5 500 000 рублей.
Как сегодня рассказал дедушка девочки Влад Голохвастов, меньше, чем за сутки, удалось собрать больше, чем нужно, – 6 950 539 рублей.
«По договоренности с Евгением Ройзманом*, оставшиеся деньги будут переданы в Фонд Ройзмана*, и целенаправленно пойдут на лечение детей»,
– написал Голохвастов в запрещенной в России социальной сети Facebook.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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