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В Свердловской области волонтеры отряда «ЛизаАлерт» спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Скрин из видео: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области вновь спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку. На этот раз поиском пожилой женщины занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Как рассказали добровольцы поискового отряда, это произошло еще на прошлой неделе. Бабушка находилась в лесу в самого утра, однако заявка на горячую линию к волонтерам поступила лишь в полночь, около 00.03. В это время обычно все спят и не слышат уведомления, однако нашлись те, кто вышел на связь и отправился искать пропавшую. Из леса потерявшуюся пенсионерку выносили уже на носилках.
Как отметили волонтеры, большую помощь оказали парни из «Первоуральской городской службы спасения». Они приехали к месту поисков еще до прибытия добровольцев, а после помогли волонтерам отыскать женщину, после чего вместе с поисковиками вынесли бабушку из леса на руках.
Напомним, что другая потерявшаяся в лесу бабушка находилась в лесу практически трое суток, прежде чем ее смогли найти.
Как рассказали добровольцы поискового отряда, это произошло еще на прошлой неделе. Бабушка находилась в лесу в самого утра, однако заявка на горячую линию к волонтерам поступила лишь в полночь, около 00.03. В это время обычно все спят и не слышат уведомления, однако нашлись те, кто вышел на связь и отправился искать пропавшую. Из леса потерявшуюся пенсионерку выносили уже на носилках.
Как отметили волонтеры, большую помощь оказали парни из «Первоуральской городской службы спасения». Они приехали к месту поисков еще до прибытия добровольцев, а после помогли волонтерам отыскать женщину, после чего вместе с поисковиками вынесли бабушку из леса на руках.
Напомним, что другая потерявшаяся в лесу бабушка находилась в лесу практически трое суток, прежде чем ее смогли найти.
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