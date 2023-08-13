Волонтеры поискового отряда «Прорыв» спасли заблудившуюся в свердловском лесу пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» спасли заблудившуюся в лесу 75-летнюю пенсионерку. Женщина провела в лесу практически трое суток и осталось невредимой. Сейчас она дома с родными.Как рассказали волонтеры «Прорыв», тревожный звонок от родственников поступил 16 августа. Первый день поисков не дал результатов, но на второй день удалось обнаружить след 38 размера – именной такой, какой носит потерявшаяся пенсионерка. Именно благодаря нему удалось понять в каком направлении ушла женщина.Тогда волонтеры приняли решение отправить технику с другой стороны лесного массива и пойти в ту сторону, откуда, предположительно, могла идти бабушка. И на третий день женщину удалось найти.Эвакуация пожилой женщины тоже была непростой. Женщина очень устала за время, проведенное в лесу. Ей предложили лечь на носилки, но она отказалась и самостоятельно преодолела еще полтора километра по болотистой местности до машины, на которой ее довезли до дома и передали в объятья родственников.