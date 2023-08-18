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В Екатеринбурге во время праздничных гуляний украли букву «О» с таблички на здании мэрии
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время праздничных гуляний в субботу украли букву «О» с таблички «Екатеринбургская городская дума» на здании мэрии. Сейчас ее уже успели заменить, но на чуть меньшую по толщине, чем оригинал, заметил корреспондент «Вечерних ведомостей».
На видеозаписи с камеры, установленной на административном здании, удалось зафиксировать вероятного похитителя – в его руках можно заметить предмет, похожий на пропавшую букву.
Напомним, что новые таблички на здании, в котором располагаются главные органы городской власти Екатеринбурга, установили в конце 2021 года. Они обошлись городскому бюджету в 1,8 млн рублей, подряд на их изготовление достался фирме, основанной в Тюмени.
На видеозаписи с камеры, установленной на административном здании, удалось зафиксировать вероятного похитителя – в его руках можно заметить предмет, похожий на пропавшую букву.
Напомним, что новые таблички на здании, в котором располагаются главные органы городской власти Екатеринбурга, установили в конце 2021 года. Они обошлись городскому бюджету в 1,8 млн рублей, подряд на их изготовление достался фирме, основанной в Тюмени.
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