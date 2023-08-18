Возрастное ограничение 18+
В центре столицы Урала появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ
Фото: Елена Елизарова / It’s My City
В столице Урала напротив «Бургер Кинга» на улице Малышева появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ из африканской республики Габон Франсуа Нджелассили.
Мемориал появился сегодня утром. Горожане оставляют цветы возле портрета погибшего аспиранта.
В УрФУ также накануне выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам Франсуа.
Напомним, что Франсуа Нджелассили зарезали во время уличной драки в минувшую пятницу утром, 18 августа. Подозреваемый в убийстве задержан, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
Мемориал появился сегодня утром. Горожане оставляют цветы возле портрета погибшего аспиранта.
В УрФУ также накануне выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам Франсуа.
«Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны – Габона – и развития ее экономики. В 2019 году, разработав предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, он стал одним из семерых, кто получил вузовское звание "Иностранный студент года"»,
– рассказали в пресс-службе университета.
Напомним, что Франсуа Нджелассили зарезали во время уличной драки в минувшую пятницу утром, 18 августа. Подозреваемый в убийстве задержан, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
18 августа 2023
18 августа 2023