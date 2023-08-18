В центре столицы Урала появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ

«Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны – Габона – и развития ее экономики. В 2019 году, разработав предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, он стал одним из семерых, кто получил вузовское звание "Иностранный студент года"»,