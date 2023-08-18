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В центре столицы Урала появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ

12.07 Понедельник, 21 августа 2023
Фото: Елена Елизарова / It’s My City
В столице Урала напротив «Бургер Кинга» на улице Малышева появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ из африканской республики Габон Франсуа Нджелассили.

Мемориал появился сегодня утром. Горожане оставляют цветы возле портрета погибшего аспиранта.

В УрФУ также накануне выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам Франсуа.

«Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны – Габона – и развития ее экономики. В 2019 году, разработав предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, он стал одним из семерых, кто получил вузовское звание "Иностранный студент года"»,

рассказали в пресс-службе университета.


Напомним, что Франсуа Нджелассили зарезали во время уличной драки в минувшую пятницу утром, 18 августа. Подозреваемый в убийстве задержан, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:32 В Свердловской области на 15 минут перекроют участок Пермского тракта
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16:06 В столице Урала певец Niletto по пути на концерт попал в ДТП
15:14 В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы
14:47 На Режевском тракте из-за выскочившего на дорогу лося погиб водитель «ВАЗа»
13:41 В Свердловской области горят 111 гектаров леса
12:45 Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова
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