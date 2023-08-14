В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе праздничного салюта





– сообщили в пресс-службе администрации. «Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника – световое шоу и праздничный фейерверк – стартует в 23.15!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе кульминации празднования 300-летия уральской столицы. Световое шоу и праздничный фейерверк начнутся немного позже запланированного.Ранее сообщалось, что праздничный фейерверк в центре города запустят в 22.50, перед ним обещали показать световое шоу. Также говорилось, что салют запустят в Преображенском парке в 22.50 и у Veer Mall в 22.00.