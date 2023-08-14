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В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе праздничного салюта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе кульминации празднования 300-летия уральской столицы. Световое шоу и праздничный фейерверк начнутся немного позже запланированного.
Ранее сообщалось, что праздничный фейерверк в центре города запустят в 22.50, перед ним обещали показать световое шоу. Также говорилось, что салют запустят в Преображенском парке в 22.50 и у Veer Mall в 22.00.
«Дорогие друзья! Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника – световое шоу и праздничный фейерверк – стартует в 23.15!»,
– сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее сообщалось, что праздничный фейерверк в центре города запустят в 22.50, перед ним обещали показать световое шоу. Также говорилось, что салют запустят в Преображенском парке в 22.50 и у Veer Mall в 22.00.
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На здании мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
18 августа 2023
18 августа 2023