Возрастное ограничение 18+
Ко Дню города в Екатеринбурге создали карту с туалетами и травмпунктами
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге создали «Полезную карту», на которой можно посмотреть расположение фудкортов, туалетных кабин и мусорных контейнеров, установленных для празднования 300-летия города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на карте также обозначены травмпункты, большинство из которых работает круглосуточно, и пункты бригад скорой помощи, которые в День города будут дежурить.
Всего на праздничных локациях установят 160 контейнеров для мусора, 21 контейнер для раздельного сбора отходов, 127 мобильных туалетных кабин и 17 туалетов для маломобильных горожан.
Фудкорты расположатся в Историческом сквере, на площади 1905 года, у Дворца молодежи и других площадках.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на карте также обозначены травмпункты, большинство из которых работает круглосуточно, и пункты бригад скорой помощи, которые в День города будут дежурить.
Всего на праздничных локациях установят 160 контейнеров для мусора, 21 контейнер для раздельного сбора отходов, 127 мобильных туалетных кабин и 17 туалетов для маломобильных горожан.
Фудкорты расположатся в Историческом сквере, на площади 1905 года, у Дворца молодежи и других площадках.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На здании мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
18 августа 2023
18 августа 2023
Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города
11 августа 2023
11 августа 2023
На улице Нагорной в Екатеринбурге запретят парковку
15 августа 2023
15 августа 2023