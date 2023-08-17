Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют улицу 2-ю Новосибирскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на следующих выходных закроют движение транспорта по улице 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома № 68 на 2-й Новосибирской.
Перекрытие необходимо для строительства трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Улицу закроют с 22.00 25 августа до 06:00 28 августа.
Автомобили на время закрытия участка будут направлять по улице Городской. Движение трамваев № 9, 14, 17 от остановки «Ферганская» до остановки «Керамическая» в обоих направлениях будет закрыто с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа.
Перекрытие необходимо для строительства трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Улицу закроют с 22.00 25 августа до 06:00 28 августа.
Автомобили на время закрытия участка будут направлять по улице Городской. Движение трамваев № 9, 14, 17 от остановки «Ферганская» до остановки «Керамическая» в обоих направлениях будет закрыто с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
17 августа 2023
17 августа 2023
Две улицы перекроют в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
10 августа 2023
10 августа 2023
В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
17 августа 2023
17 августа 2023