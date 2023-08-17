В Екатеринбурге перекроют улицу 2-ю Новосибирскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на следующих выходных закроют движение транспорта по улице 2-й Новосибирской – от Чемпионов до дома № 68 на 2-й Новосибирской.Перекрытие необходимо для строительства трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Улицу закроют с 22.00 25 августа до 06:00 28 августа.Автомобили на время закрытия участка будут направлять по улице Городской. Движение трамваев № 9, 14, 17 от остановки «Ферганская» до остановки «Керамическая» в обоих направлениях будет закрыто с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа.