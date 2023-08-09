Карта-вышиванка Свердловской области участвует во всероссийском фестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Чувашии на этой неделе продолжается необычный всероссийский фестиваль. В нём участвуют мастера вышивки со всей страны, которые своими руками буквально шьют карту России.Фестиваль так и называется — «Вышитая Россия». Проводит его правительство Чувашской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Начало мероприятию было положено 26 ноября 2021 года. К лету этого года, по задумке организаторов, рукодельницы из разных областей и регионов должны были присылать вышитые карты родного края. В итоге эти красочные «лоскутки» должны сложиться в единую карту страны.Фестивальные мероприятия идут в столице Чувашии и сегодня — это мастер-классы, лекции и творческие лаборатории. Но основными днями слёта рукодельниц станут ближайшие выходные, 19 и 20 августа. В эти два дня в Чувашском государственном художественном музее состоится выставка привезённых на фестиваль карт, а на главной площади Чебоксар пройдут концерты и показ одежды с традиционной чувашской вышивкой.Участвует в фестивале «Вышитая Россия» и Свердловская область, причём, двумя творческими составами. Один из этих коллективов рукодельниц в этом году покажет свою «карту-вышиванку» Свердловской области, а второй вышил карту города-юбиляра, Екатеринбурга. К созданию этих карт приложили руки 50 вышивальщиц.