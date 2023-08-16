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Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики объявили предупреждение о смоге на территории центральной полосы Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в Алапаевском МО, Верхнем Тагиле, Верхне-Салдинском, Качканарском, Кировградском, Нижнетуринском, Кушвинском, Режевском городских округах, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Нижней Салде и Ирбите ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждение ожидается с 20.00 19 августа.
Ранее мы писали, что синоптики продлили предупреждение о смоге на севере области.
По данным синоптиков, в Алапаевском МО, Верхнем Тагиле, Верхне-Салдинском, Качканарском, Кировградском, Нижнетуринском, Кушвинском, Режевском городских округах, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Нижней Салде и Ирбите ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждение ожидается с 20.00 19 августа.
Ранее мы писали, что синоптики продлили предупреждение о смоге на севере области.
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