Предупреждение о смоге продлено на севере Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики продлили предупреждение о смоге на севере Свердловской области до вечера 19 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Отмена предупреждения ожидается с 20.00 19 августа.