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Предупреждение о смоге продлено на севере Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики продлили предупреждение о смоге на севере Свердловской области до вечера 19 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 19 августа.
По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Отмена предупреждения ожидается с 20.00 19 августа.
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