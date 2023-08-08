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Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Павлодарской – от дома №42 до улицы Мраморской.
Участок перекрывают из-за проведения строительно-монтажных работ. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября.
Движение транспорта в это время направят по улицам Мраморской – Самолетной – Шишимской – переулку Короткому – Дальневосточной.
Участок перекрывают из-за проведения строительно-монтажных работ. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября.
Движение транспорта в это время направят по улицам Мраморской – Самолетной – Шишимской – переулку Короткому – Дальневосточной.
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