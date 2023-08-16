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В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина – от 40-летия Октября до дома №57 на Калинина.
Ограничения будут действовать с 11 сентября по 27 октября. Перекрытие связано со строительством сетей водопровода.
Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.
Ограничения будут действовать с 11 сентября по 27 октября. Перекрытие связано со строительством сетей водопровода.
Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.
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