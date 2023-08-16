В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина – от 40-летия Октября до дома №57 на Калинина.Ограничения будут действовать с 11 сентября по 27 октября. Перекрытие связано со строительством сетей водопровода.Движение транспорта на время перекрытия направят по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и проспекту Орджоникидзе.