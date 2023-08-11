В Екатеринбурге открыли обновленный подземный переход на Плотинке



Фото: Дмитрий Чабанов / STENOGRAFFIA





– рассказали в пресс-службе STENOGRAFFIA. «Долгое время это место называлось "Стена Виктора Цоя", потому что внутри перехода существовала галерея портретов легенды русского рока. В этом году было решено визуально изменить эту площадку, потому что изображения Виктора Цоя потеряли первоначальный облик и стали разрушаться. Роспись перехода приурочена к празднованию 300-летия Екатеринбурга»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после реконструкции открыли подземный пешеходный переход на Плотинке. Стены и потолок перехода покрыли образы музыкантов, сюжеты песен и известные цитаты.Работа выполнена в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Ремонт и роспись перехода шли в течение месяца. Арт-объект получил название «Эта музыка будет вечной». Авторы эскиза – Андрей Колоколов (SPEKTR), команда Hot Singles in Your Area и Алексей Грабилин.Художники соблюдали баланс между новой выбранной темой Свердловского рок-клуба и образом Виктора Цоя. Теперь в переходе расположились портреты музыкантов: Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», Владимира Шахрина в кадре из клипа «Рок-н-ролл этой ночи», Александра Пантыкина с ярко-синим фильтром в диджитал-эстетике и других. На потолке выделяются цитаты из известных песен Виктора Цоя, а также групп «Агата Кристи», «Чайф», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации».