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До конца недели сохранится жара в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет жарко. Температура воздуха днем будет в районе 30°С. Возможны дожди и грозы.
В четверг, 17 августа, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 16…18°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 18 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 28…33°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 19 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, днем 26…31°С, на севере 19…24°С. Ветер ночью западный со скоростью 2-7 м/сек, днем северо-западный 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 28…30°С. Ветер ночью западный со скоростью 2-7 м/сек, днем северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 17 августа, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 16…18°С, днем 28…30°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 18 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…17°С, днем 28…33°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 19 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, днем 26…31°С, на севере 19…24°С. Ветер ночью западный со скоростью 2-7 м/сек, днем северо-западный 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером кратковременный дождь. Ночью 17…19°С, днем 28…30°С. Ветер ночью западный со скоростью 2-7 м/сек, днем северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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